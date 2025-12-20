Переговоры о мире в Украине / © ТСН.ua

Секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу в США, сообщил о предложении Вашингтона провести трехстороннюю встречу с участием американской, украинской и российской делегаций.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

Украинский лидер выразил сомнение, что такая встреча принесет какой-либо новый результат.

«У нас были встречи в Турции в таком формате. Хотя там был результат, и это были обмены. Я считаю, что это не много из того, что хотели мы, но это очень важно», — отметил он.

Зеленский также предположил, что, кроме разблокирования обменов, результатом трехсторонней встречи может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров, поскольку некоторые сложные вопросы должны решаться на этом уровне.

«Если результатом будут обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против, мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, как будет», — сказал он.

По его словам, встречи, которые происходили в последнее время в Женеве, Майами и Берлине демонстрируют интенсивность стремлений к завершению войны.

«Мы очень этого хотим, мы это демонстрируем, мы не просто говорим, мы делаем. Работаем над различными документами. Документы все эти важные. И 20-пунктный план, и гарантии безопасности, и просперити, как мы говорим, это восстановление нашего государства после окончания войны», — подчеркнул украинский президент.

Однако, как утверждает Зеленский, со стороны России нет демонстрации желания и готовности закончить войну.

«Хотя наши коллеги из США говорят, что Россия хочет окончания войны. Бывает, что хочет, но не может. Мы пока [этого] не видим. Но, я думаю, благодаря настойчивости наших американских партнеров, дай Бог, удастся остановить российскую войну», — подытожил он.

Напомним, ранее Рустем Умеров сообщил, что в Соединенных Штатах завершились переговоры с участием украинской стороны, американских и европейских партнеров, по итогам которых были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии.