США предлагают признать Крым российским: что ответили в ЕС

Верховная представительница Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики Кая Каллас / © Associated Press

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас заявила, что США не использовали свои «инструменты» для давления на Россию.

Об этом пишет Barron’s.

«Они не соблюдали перемирие. Я имею в виду, что понятно, что Россия играет во все эти игры, медлит и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому не демонстрируют никаких знаков доброй воли», — сказала Каллас

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Каллас сказал, что объявление Россией 30-часового «пасхального перемирия» в выходные было хитростью, направленной на то, чтобы Трамп «потерял терпение» с Кремлем.

Первая дипломат ЕС заявила, что Киев и его европейские союзники надеются, что Вашингтон займет более жесткую позицию с Москвой.

«У США есть в руках инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не пользовались этими инструментами. Если они сейчас идут, не используя инструменты, которые есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?» — рассуждает Каллас.

Она опасается, что президент США Дональд Трамп может «отойти» от войны России против Украины и в то же время надеяться на «совершение соглашений и business as usual» с Москвой.

Также Каллас предупредила, что США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного Крыма территорией России как часть любого соглашения. «Крым — это Украина», — подытожила она, добавив, что ЕС никогда не признает полуостров частью России.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым «российским».

Президент Зеленский ответил, что в рамках переговоров с РФ Украина официально не признает Крым частью России.