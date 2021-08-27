США предлагают за информацию о местонахождении одного из лидеров "Талибана" 5 миллионов долларов

США предлагают за информацию о местонахождении одного из лидеров "Талибана" 5 миллионов долларов

Он был объявлен розыск в 2011 году.

Один из кандидатов в совет Афганистана после захвата страны движением "Талибан", куда будут входить 12 человек, десять лет назад был объявлен властями США в розыск как террорист, за информацию о его местонахождении предлагается 5 миллионов долларов.

Об этом информирует телеканал NBC.

Также читайте Невиданная операция: США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Халиль ар-Рахман Хаккани был объявлен в 2011 году. Он действовал в интересах "Аль-Каиды" и был связан с ее террористическими операциями, — такую информацию наводит госдепартамент США в примечаниях к награде.

Ранее сообщалося, что по предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара.

Заметим, что источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера "Северного альянса", противостоявшего талибам. Но при этом СМИ считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: теракт в Кабуле и попытки людей убежать от власти талибов - что происходит в Афганистане

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку