США предлагают за информацию о местонахождении одного из лидеров "Талибана" 5 миллионов долларов

Он был объявлен розыск в 2011 году.
Один из кандидатов в совет Афганистана после захвата страны движением "Талибан", куда будут входить 12 человек, десять лет назад был объявлен властями США в розыск как террорист, за информацию о его местонахождении предлагается 5 миллионов долларов.
Об этом информирует телеканал NBC.
Халиль ар-Рахман Хаккани был объявлен в 2011 году. Он действовал в интересах "Аль-Каиды" и был связан с ее террористическими операциями, — такую информацию наводит госдепартамент США в примечаниях к награде.
Ранее сообщалося, что по предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара.
Заметим, что источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера "Северного альянса", противостоявшего талибам. Но при этом СМИ считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.
Напомним:
- Боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- В аэропорту Кабула еще семь человек погибли в давке.
- "Уехал в рубашке, тюрбане и туфлях": президент Афганистана рассказал о побеге и пообещал вернуться, а СМИ узнали список пассажиров, с которыми Ашраф Гани вылетел из страны.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.