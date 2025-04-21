Белый дом / © Associated Press

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Администрация президента Дональда Трампа предложила Украине ряд политических инициатив по завершению войны с РФ, среди которых возможно признание США аннексии Крыма РФ в 2014 году и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

«На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, в частности, потенциальное признание США аннексии Крыма Россией в 2014 году и исключение Киева из вступления в НАТО», — пишет издание.

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По словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам в Париже в четверг. Ими также поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками на встрече.

Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встречи официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву.

«Если США признают захват Россией Крымского полуострова в 2014 году, это приведет к перелому более чем десятилетней политики США как демократической, так и республиканской администраций», — считают журналисты.

В 2018 году госсекретарь Майк Помпео, работавший во время первой администрации Трампа, осудил аннексию Крыма Россией как угрозу «основному международному принципу, разделяемому демократическими государствами: ни одна страна не может менять границы другой силой».

Конгресс США принял закон, выступающий против признания США аннексии Крыма Россией.

Ранее сообщалось, что США готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Больше об этом читайте в новости.