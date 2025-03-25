США предложили Украине новое соглашение о недрах: Зеленский сообщил, есть ли там вопрос АЭС

По словам президента, деталей соглашения у него еще нет.
Соединенные Штаты Америки предложили Украине новое крупное соглашение относительно редкоземельных металлов. Вопроса атомных электростанций в нем нет.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
"Вчера команда брифовала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", – сказал Зеленский.
По словам президента, деталей соглашения у него еще нет.
"Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом уже нам собираться и понимать что это уже серьезный документ. А такой документ будет нарабатываться сторонами, а после идти в парламент по ратификации", – отметил он.
В то же время Зеленский уточнил, что вопроса атомных электростанций в соглашении нет.
Ранее сообщалось, что США готовят 40-страничный договор об ископаемых с Украиной.
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