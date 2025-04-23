США предложили Украине план по завершению войны: что о нем известно

Дональд Трамп в ближайшее время сообщит детали мирного соглашения / © ТСН.ua

Реклама

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни расскажет о деталях мирного соглашения между Украиной и Россией. Более того, он убежден, что есть «очень хороший шанс» для ее заключения.

Между тем, иностранные медиа, посылая на собственные источники, начали публиковать сведения о том, о чем идет речь в потенциальном «мирном плане» Трампа.

Чем должна уступить Украина и что получит РФ по мирному соглашению от США — узнайте в материале ТСН.ua.

Реклама

«Семь пунктов плана»

Издание The Financial Times предполагает, что Трамп спешит с заключением мирного соглашения между Украиной и РФ до 30 апреля. Ведь тогда президент США сможет заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства.

Также FT отмечает, что Россия может прекратить боевые действия и пойти на переговоры, когда вытеснит украинские войска из Курщины.

Своей The Telegraph сообщает, что потенциальный «мирный план Трампа» якобы состоит из семи пунктов. Однако они не будут содержать четких гарантий безопасности для Киева.

По данным источников, первые два пункта плана предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией.

The Financial Times отмечает, что один из пунктов также требует, чтобы Украина воздержалась от стремления к членству в НАТО. Впрочем, у страны по-прежнему будет возможность вступить в ЕС.

В других пунктах речь идет о подписании Украиной соглашения о полезных ископаемых, отказе от территорий, вопросе введения миротворческих сил и возможности новых отношений между США и Россией.

Миротворческие силы в Украине

Мирный план Трампа может включать в себя размещение европейских войск для обеспечения прекращения огня, пишет New York Post.

«Силы обеспечения устойчивости являются частью гарантий безопасности, которые стремится получить Украина», — говорится в статье.

Также рассматривается возможность создания отдельных миротворческих сил, состоящих из представителей России, Украины и третьей страны, не являющейся членом НАТО, для наблюдения за соблюдением прекращения огня. США могут присоединиться к процессу финансово, а не военно.

Территориальные уступки с обеих сторон

Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что США предложили России и Украине мирное соглашение, предусматривающее обмен некоторыми территориями и замораживание конфликта примерно на нынешних линиях столкновения, отмечает агентство Bloomberg.

По его словам, предложенная схема подразумевает некоторые уступки с обеих сторон, при этом окончательные границы могут отличаться от текущих позиций фронта.

Вэнс подчеркнул, что США выдвинули «очень четкое предложение» обеим странам, поставив условие: либо принять этот план, либо Вашингтон выйдет из переговорного процесса. Он выразил оптимизм по поводу перспектив соглашения, заявив, что все стороны действуют добросовестно.

Американский чиновник также отметил, что прекращение боевых действий позволит обеим странам сосредоточиться на внутреннем развитии.

Признание оккупации Крыма и отказ от территорий

Издание Wall Street Journal сообщало, что план может включать признание Крыма российской территорией. Это предложение вызывает споры, поскольку как предыдущие администрации США, так и Украина исключали возможность признания аннексированных территорий.

The Washington Post также отмечает, что предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном оккупированного Крыма по территории России и отмену санкций против России согласно предстоящему соглашению.

По сообщению издания, американский план не требует от Киева «официального признания потери Крыма» — этот шаг должен сделать только США. Однако, как сообщается, Украина испытывает значительное давление со стороны союзников относительно принятия этих условий, особенно на фоне текущих военных успехов России.

Советник президента Украины, чье имя не называется, подтвердил, что украинская сторона рассматривает лишь отдельные элементы предложения, отвергая другие. Европейские дипломаты, ознакомленные с ситуацией, выражают сомнения в эффективности такого подхода, указывая на низкие шансы достижения прогресса в ближайшем будущем.

Источник издания New York Post сообщил, что Украина якобы рассматривает возможность временного признания российского контроля над 20% оккупированных территорий на условиях де-факто (фактическое признание оккупации без официального отчуждения территорий), но не де-юре (формального признания российского суверенитета).

На сегодняшний день обе стороны изучают условия потенциального соглашения, но воздерживаются от официальных заявлений о готовности к компромиссу. Как отмечает издание, окончательные позиции Украины и России остаются неопределенными.

Заморозка войны по линии фронта

По данным Financial Times, Путин через посредника Трампа Стива Виткоффа передал предложение заморозить войну на текущих позициях. В отличие от предыдущих максималистических требований Россия готова отказаться от претензий на полный контроль над четырьмя областями (Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской).

Однако европейские чиновники предупреждают, что это может стать тактическим ходом Путина. По их мнению, российский лидер пытается вовлечь Трампа в навязывание Украине невыгодных условий под видом «мира». Как отметил один из еврочиновников, на Киев оказывается сильное давление ради возможности Трампа объявить политическую победу.

Эти переговоры проходят на фоне медленного, но стабильного продвижения русских войск, что предоставляет Кремлю дополнительные переговорные рычаги.

В свою очередь спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что информация о заморозке войны на нынешней линии фронта не соответствует действительности поэтому «слушать надо только первоисточники».

«Окончательное предложение» Трампа

По данным издания Axios, администрация США ожидает официального ответа Украины на предлагаемый «мирный план». Согласно одностраничному документу, представленному украинской делегацией в Париже, соглашение предусматривает официальное признание Вашингтоном аннексии Крыма Россией и де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями на Донбассе и на юге Украины.

Издание называет этот документ «окончательным предложением Трампа».

Также Axios сообщает о том, что предлагают США Украине согласно «мирному плану»:

гарантии безопасности от группы стран (но без участия США);

вывод русских войск из части Харьковской области;

свободное судоходство по Днепру вдоль линии фронта на юге;

компенсация и помощь на восстановление (однако в документе не указано, откуда именно будет финансироваться);

ЗАЭС будет считаться украинской территорией под управлением США, электричество будет поставляться и Украине, и России.

Разногласия между сторонами

Предложенные США условия мирного урегулирования вызвали серьезные разногласия между Вашингтоном, Европой и Украиной, передает Reuters. Во время парижских консультаций стало ясно, что ряд американских инициатив неприемлемы для европейских союзников и Киева.

Как заявил 22 апреля президент Владимир Зеленский, Украина никогда не согласится на юридическое признание оккупации полуострова.

Хотя госсекретарь США Марко Рубио заявлял о положительном восприятии предложенных рамочных соглашений, европейские дипломаты указывают на значительные разногласия в подходах.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о причине, почему были сорваны переговоры в Лондоне по миру в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.