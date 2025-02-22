США предложили в ООН собственную резолюцию по войне в Украине с правками от россиян — Reuters

Представители России заявили, что готовы поддержать резолюцию Соединенных Штатов.
Представители Соединенных Штатов предложили в ООН свой проект резолюции относительно третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Эта резолюция существенно отличается от текста, который подготовили Украина и европейские партнеры, поскольку содержит правки, предложенные российской стороной.
Об этом информирует Reuters.
"Краткий проект резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось агентство Reuters, оплакивает гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и подтверждает, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров", — говорится в сообщении.
В тексте резолюции США содержится призыв "к скорейшему прекращению конфликта и установлению длительного мира между Украиной и Россией".
Ключевым моментом является то, что резолюция США содержит правки российской стороны, являющейся агрессором в войне.
Россия предложила, чтобы эта строка звучала так: "призывает к быстрому прекращению конфликта, в том числе путем устранения его первопричин, и далее призывает к продолжительному миру между Украиной и Россией".
Представитель России Василий Небензя назвал проект резолюции США "хорошим шагом" и заявил, что, если российская поправка будет принята, Москва готова поддержать американскую резолюцию.
Кроме того, сообщается, что США предварительно проинформировали о содержании документа перед его распространением среди 193 членов Генеральной Ассамблеи.
Генеральная ассамблея ООН соберется 24 февраля на голосование резолюции разработанной Украиной и Европейским Союзом, призывающей к деэскалации, скорейшего прекращения боевых действий и мирного урегулирования в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом.
Ранее сообщалось, что республиканцы внесли законопроект в Конгресс выход США из ООН.
Мы ранее информировали, что в ООН отреагировали на заявление Трампа о "нелегитимности" Зеленского.
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