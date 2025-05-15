США предложили возобновить Совет НАТО-Россия — что известно

США предложили восстановить Совет Россия-НАТО.

Реклама

США выступили с инициативой возобновить работу Совета Россия-НАТО как часть предложения по переговорам безопасности, направленным на поиск путей прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, идея Вашингтона заключается в возрождении Совета Россия-НАТО — формата, который фактически прекратил свое существование после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Реклама

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ближайшие две недели могут стать решающими для мирного урегулирования войны в Украине.