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США предложили возобновить Совет НАТО-Россия — что известно
Вашингтон предложил возродить формат переговоров между НАТО и Россией, который прекратил работу после вторжения в Украину.
США выступили с инициативой возобновить работу Совета Россия-НАТО как часть предложения по переговорам безопасности, направленным на поиск путей прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, который говорил на условиях анонимности.
По его словам, идея Вашингтона заключается в возрождении Совета Россия-НАТО — формата, который фактически прекратил свое существование после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ближайшие две недели могут стать решающими для мирного урегулирования войны в Украине.