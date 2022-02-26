США предложили Зеленскому эвакуацию, но он отказался – WP

США предложили Зеленскому эвакуацию, но он отказался – WP

Власти США заявили о готовности эвакуировать из Киева президента Украины Владимира Зеленского при необходимости.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники.

"По словам американских и украинских официальных лиц, правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы избежать захвата или убийства наступательными российскими войсками. Но пока президент отказался уезжать", — говорится в материале.

Ранее вечером 25 февраля Зеленский снял видео с другими представителями власти и заявил, что все остаются в Украине.