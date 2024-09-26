США предоставили Украине 7,9 млрд долларов оборонной помощи - Зеленский

Соединенные Штаты предоставили Украине 7,9 млрд долларов оборонной помощи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за оказание этой значительной оборонной помощи и введение санкций против России", — написал Зеленский в своем Telegram.

Эта помощь важна для обеспечения безопасности и эффективной защиты Украины на фронте. Зеленский подчеркнул, что средства будут использованы "наиболее эффективным и прозрачным способом" для достижения общей цели — победы Украины, установления длительного мира и обеспечения трансатлантической безопасности.

Что входит в пакет помощи от США

Среди предоставленной техники – дополнительная батарея системы ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух – земля". Также выделены средства для укрепления оборонно-промышленного сектора Украины, что усилит возможности страны в условиях длительной войны.

Значительная часть помощи направлена на подготовку украинских военных. США продолжают обучать украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Кроме того, были введены новые санкции, еще больше ограничивающие способность России финансировать свою агрессию.

Зеленский отметил важность двупартийной поддержки в США и отметил близкие союзнические отношения между Украиной и Соединенными Штатами.

"Мы всегда ценили мощную поддержку в справедливой борьбе Украины за победу над российской агрессией", — добавил президент.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало о намерении США предоставить Украине около 8 млрд военной помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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