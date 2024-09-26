США предоставили Украине 7,9 млрд долларов оборонной помощи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за очередной пакет оборонной помощи.
Соединенные Штаты предоставили Украине 7,9 млрд долларов оборонной помощи.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за оказание этой значительной оборонной помощи и введение санкций против России", — написал Зеленский в своем Telegram.
Эта помощь важна для обеспечения безопасности и эффективной защиты Украины на фронте. Зеленский подчеркнул, что средства будут использованы "наиболее эффективным и прозрачным способом" для достижения общей цели — победы Украины, установления длительного мира и обеспечения трансатлантической безопасности.
Что входит в пакет помощи от США
Среди предоставленной техники – дополнительная батарея системы ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух – земля". Также выделены средства для укрепления оборонно-промышленного сектора Украины, что усилит возможности страны в условиях длительной войны.
Значительная часть помощи направлена на подготовку украинских военных. США продолжают обучать украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Кроме того, были введены новые санкции, еще больше ограничивающие способность России финансировать свою агрессию.
Зеленский отметил важность двупартийной поддержки в США и отметил близкие союзнические отношения между Украиной и Соединенными Штатами.
"Мы всегда ценили мощную поддержку в справедливой борьбе Украины за победу над российской агрессией", — добавил президент.
Напомним, ранее издание Reuters сообщало о намерении США предоставить Украине около 8 млрд военной помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Читайте также:
- "План Победы" Зеленского под вопросом: почему США сомневаются в его эффективности
- Политический раздор в США обостряется: почему республиканцы взялись за расследование визита Зеленского в Пенсильванию
- "Вмешательство" в выборы в США: Украина продвигает план победы, Запад ищет выход из войны любой ценой