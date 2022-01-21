США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории - Псаки

Сообщается, в том числе и об оборонительной помощи.
США за последнее время оказали самую крупную помощь Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".
"США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории, в том числе и оборонительные системы", - добавила Джен Псаки на пресс-конференции.
Ранее американский президент Джо Байден во время брифинга заметил, что отправил Украине современную технику и оборонное оборудование на сумму свыше 600 миллионов долларов. Он добавил, что такая оборонная поддержка существенно повысит стоимость для России в плане физических потерь при вторжении в Украину.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена в конце декабря прошлого года без лишней огласки санкционировала выделение Украине дополнительной помощи на сферу безопасности в размере 200 млн долларов.
Ранее в Politico узнали подробности "тайной" военной помощи Украине от США на $200 млн.
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