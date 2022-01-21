США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории - Псаки

США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории - Псаки

Сообщается, в том числе и об оборонительной помощи.

США за последнее время оказали самую крупную помощь Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".

"США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории, в том числе и оборонительные системы", - добавила Джен Псаки на пресс-конференции.

Ранее американский президент Джо Байден во время брифинга заметил, что отправил Украине современную технику и оборонное оборудование на сумму свыше 600 миллионов долларов. Он добавил, что такая оборонная поддержка существенно повысит стоимость для России в плане физических потерь при вторжении в Украину.

Также читайте Блинкен сообщил, какую дополнительную помощь от США получит Украина в этом году

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена в конце декабря прошлого года без лишней огласки санкционировала выделение Украине дополнительной помощи на сферу безопасности в размере 200 млн долларов.

Ранее в Politico узнали подробности "тайной" военной помощи Украине от США на $200 млн.

Читайте также:

Попытка НАТО умерить российскую агрессию и определить пути помощи украинскому обществу