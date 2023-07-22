США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов — СМИ

Соединенные Штаты планируют во вторник, 25 июля 2023 объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов США.

Он в основном состоит из артиллерии, ракет противовоздушной обороны и наземной техники по мере усиления контрнаступления Украины, заявили в пятницу три американских чиновника.

Об этом пишет Reuters.

США не включают кассетные боеприпасы в этот пакет помощи в сфере оружия, сообщили двое официальных лиц, говоривших на условиях анонимности. Ранее в июле США впервые отправили в Украину усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) – кассетные боеприпасы, которые выстреливают из 155-миллиметровой пушки-гаубицы.

По словам официальных лиц, в пакет входит несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковое оружие, включая TOW и Jaeting, а также TOW и Javelin, а также TOW и Javelin.

Однако формирование пакета помощи еще не завершалось и он мог измениться.

Пакет будет финансироваться с помощью Presidential Drawdown Authority или PDA, которая уполномочивает президента передавать статьи и услуги по запасам США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Материал будет поступать из лишних запасов США.

Пакет помощи в сфере безопасности станет 43-м, утвержденным Соединенными Штатами для Украины с момента российского вторжения в феврале 2022 года, на общую сумму более 41 миллиарда долларов.

Напомним, 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.