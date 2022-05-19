США предоставляют Украине дополнительное оружие и снаряжение на $100 млн: Блинкен принял решение

Госсекретарь США Эстонии Блинкен сообщил 19 мая, что одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на 100 млн дол.

Таким образом, общая военная помощь США в Украине составляет примерно 3,9 млрд дол. в вооружении и военной технике с момента начатого Россией полномасштабного вторжения.

О своем решении госсекретарь США написал в Сети.

"Я одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на 100 млн дол., чтобы укрепить ее оборону от бессмысленной войны по выбору России", – говорится в сообщении Блинкена.

В то же время, на сайте Госдепа США тоже опубликовали решение главы ведомства.

"В соответствии с делегированными президентом полномочиями, я даю разрешение на десятую выборку дополнительного оружия и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов", – говорится в объявлении.

Блинкен добавил, что США преданы делу помогать Украине удовлетворять ее потребности в обороне и развивать потенциал, а также поддерживать союзников и партнеров на восточном фланге НАТО и в регионе.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры с гордостью проявляют солидарность с народом Украины в его справедливом деле: защите своей страны и демократии. В единении с нашими союзниками и партнерами мы добьемся успеха, и демократическая, суверенная и независимая Украина победит", — резюмируется в сообщении.

Напомним, 19 мая Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 млрд дол.

США таки предоставит Украине 40 млрд долларов – Сенат успел проголосовать

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