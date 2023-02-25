США предоставляют Украине новую помощь на сумму более $10 миллиардов: на что потратят средства

Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину в условиях жестокой, неспровоцированной войны России.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В координации с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов офис Энтони Блинкена объявил о помощи на сумму более 10 миллиардов долларов США, включая бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную энергетическую помощь для поддержки украинцев, пострадавших от нападений России.

На этой неделе, благодаря двухпартийной поддержке Конгресса, Соединенные Штаты начали выделять 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки правительству Украины. Это грантовое финансирование выплачивается через механизм государственных расходов на устойчивость административного потенциала (PEACE) Всемирного банка на основе возмещения после проверки расходов.

«Эти средства крайне важны для Украины, поскольку она защищает себя от России и гарантирует, что украинское правительство может продолжать удовлетворять критические потребности своих граждан, включая здравоохранение, образование и службы экстренной помощи. Продолжение экономической помощи США помогло сплотить других международных доноров, в частности, обязательства Европейской комиссии, Японии, Канады и Соединенного Королевства на 2023 год для предоставления Украине необходимой экономической помощи», — говорится в сообщении.

«Поскольку Россия продолжает свои неустанные атаки на украинскую гражданскую и критически важную энергетическую инфраструктуру, мы также работаем с Конгрессом, чтобы предоставить Украине дополнительную энергетическую помощь, вклад в размере 250 миллионов долларов США, который позволит нам удовлетворить неотложные потребности, включая критическое оборудование для электро. Эти средства помогут содержать школы открытыми, электрогенераторы для больниц, а также поддерживать тепло в домах и приютах по всей Украине. Эта помощь опирается на 270 миллионов долларов, которые уже выделили Соединенные Штаты на укрепление энергетической безопасности Украины в течение последнего года. Эта поддержка поможет Украине удовлетворить ее неотложные потребности в энергетической безопасности и превратить свой энергетический сектор в более безопасный, устойчивый, устойчивый и децентрализованный», — заявили в Госдепартаменте США.

"Соединенные Штаты остаются преданными сотрудничеству с союзниками и партнерами, чтобы поддержать народ Украины и его усилия построить успешное, безопасное, демократическое и свободное будущее", — подчеркнули американские чиновники.

Также читайте США ввели санкции против компаний во всем мире, помогающих России вести войну

Напомним, что ранее США объявили новый пакет помощи для Украины на 2 млрд долларов. Речь идет о новом пакете Украины, который поможет усилить противовоздушную оборону.

Читайте также:

Разница речей Байдена и Путина: Павел Климкин прокомментировал, какие идеи озвучили лидеры США и россии