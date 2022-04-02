США предоставляют Украине средства защиты от химического оружия

Поставки предоставляются на фоне предупреждений США и других стран, что Россия может развернуть такое оружие в Украине.

Соединенные Штаты предоставят Украине оборудование на случай, если Россия развернет химическое или биологическое оружие.

Об этом рассказала спикер Белого дома Джен Псаки, информирует Reuters.

По ее словам, поставки предоставляются на фоне предупреждений США и других стран, что Россия может развернуть такое оружие в Украине. Псаки допустила, что Россия может совершить операцию "под фальшивым флагом", чтобы объяснить использование такого оружия.

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"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США предоставляет правительству Украины спасательные средства и материалы, которые могут быть развернуты. в случае применения Россией химического или биологического оружия", — отметила представитель Белого дома.

Отметим, что Кремль обвинил Украину в подготовке к применению химического оружия. Американские чиновники говорят, что это заявление является ложью и может свидетельствовать о том, что Россия готовится сделать это самое.

Белый дом создал группу экспертов, чтобы спланировать, как реагировать, если Москва развернет любое оружие массового поражения — химическое, биологическое или ядерное, сообщили на прошлой неделе высокопоставленные должностные лица администрации Байдена.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на заявления о возможном применении химического оружия РФ. Глава Украины раскритиковал, что страны затягивают санкционный пакет против России.

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