США предоставляют Украине важный пакет военной помощи: что в нем

США передают Украине планировочные бомбы JSOW и другое высокотехнологичное вооружение в рамках новой помощи.

В новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине планировочные бомбы American Joint Standoff Weapon (JSOW), дальность поражения достигает 110 км, а также другую важную для победы Украины помощь.

Об этом стало известно с сайта Белого дома.

Президент США Джо Байден заявил, что Пентагону поручено выделить все остаточные средства в рамках Инициативы безопасности помощи Украине до конца его срока в должности.

Среди важных компонентов нового пакета помощи, оцениваемого в 5,5 миллиарда долларов, будет:

планировочные бомбы JSOW, которые обеспечат Украине возможность наносить точные удары по объектам в тылу противника;

дополнительная батарея ПВО Patriot и ракеты Patriot, которые укрепят противовоздушную оборону Украины;

ракеты AMRAAM и боеприпасы класса "воздух-земля", которые улучшат защиту украинских городов и критической инфраструктуры от российских авиаударов;

беспилотные авиационные системы, которые усилят возможности Украины в ведении разведки и ударных операций.

Байден также сообщил о расширении программ подготовки украинских пилотов для полетов на F-16. В следующем году будет подготовлено еще 18 пилотов, что поможет Украине повысить боевую готовность своих военно-воздушных сил.

Кроме того, значительная часть средств направлена на укрепление оборонно-промышленной базы Украины, а также на техническое обслуживание и поддержку военной техники.

В дополнение к военной помощи Соединенные Штаты приняли меры для борьбы с российским уклонением от санкций. В частности, Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США совместно с международными партнерами приступили к разрушению глобальных криптовалютных сетей, которые Россия использует для финансирования своей военной агрессии.

В следующем месяце Байден планирует созвать в Германии встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров. Эта встреча призвана скоординировать действия более 50 стран, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.

"Этими действиями я даю четкий сигнал: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне", — подчеркнул Байден.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты предоставили Украине 7,9 млрд долларов оборонной помощи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.