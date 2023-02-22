США предоставят Украине бомбы, способные поражать цели на расстоянии около 70 километров — СМИ

США предоставляют Украине бомбы большой дальности с GPS-наводкой, которые могут поражать цели в километрах.

США предоставляют Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, изготовленные компанией Boeing Co., способные поражать цели на расстоянии 45 миль (около 70 километров — ред.), сообщили представители отрасли.

Об этом пишет Bloomberg.

Пока что Пентагон официально не признал, что присылает модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, заявив, что он направит лишь «точные авиационные боеприпасы» в рамках пакета стоимостью 1,85 миллиарда долларов, объявленного 21 декабря. Но два человека, знакомых с этим вопросом, подтвердили наличие оружия, — что это — Jdam повышенной дальности, известная как Jdam-ER. Они попросили не называть их, поскольку подробности не сообщаются.

Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпасы, ссылаясь на оперативную безопасность. Комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и продаются более чем в 26 странах.

Jdam-ER можно прикрепить к неуправляемым бомбам. После падения бомба разворачивает крылья, что позволяет ей планировать на расстояние около 70 километров и втрое увеличивает радиус действия оригинального оружия. Jdam повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с Королевским ВВС Австралии.

Комплекты увеличенной дальности существенно повысят точную огневую мощь, используя имеющиеся запасы боеприпасов, — сказала Ребекка Грант, специалист по системам ВВС и президент IRIS Independent Research.

Комплекты повышенной дальности могут использоваться для нападения на российские линии фронта или их тыл второго эшелона в Украине.

20 января компания Boeing получила заказы от ВВС США на сумму 40,5 млн долларов по действующему контракту Jdam. Работу должны завершить до 30 июня. Награда указывает на то, что США и Украина разработали метод, с помощью которого истребители советских времен, по которым летает Украина, могут программировать и запускать Jdam-ER.

Также читайте США выделяют Украине новый пакет военной помощи: перечень вооружения

Напомним, что ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель рассказал, какого типа вооружения нуждается Украина для победы в войне.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал "нейтральные" страны передать Украине вооружение.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения.

Читайте также:

В США показали новый ядерный бомбардировщик-невидимку