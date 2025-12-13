США предоставят Украине гарантии безопасности, но не просто так: Axios назвал условия

Конгресс США / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии по статье 5 НАТО. Они будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу.

Об этом изданию Axios заявил высокопоставленный чиновник США.

«Мы хотим предоставить украинцам гарантию безопасности, которая не будет с одной стороны карт-бланшем, но с другой стороны будет достаточно сильной. Мы готовы отправить ее на голосование в Конгресс», — сказал он.

Он добавил, что будет три отдельных соглашения по миру, гарантиям безопасности и восстановлению Украины. По словам источника, переговоры по послевоенному пакету экономической помощи и возобновлению проходят хорошо.

«Согласно нынешнему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самые большие и сильные гарантии безопасности, которые она когда-либо получала, и очень значительный пакет мер по обеспечению процветания», — заверил чиновник.

Напомним, «коалиция желающих» наработала гарантии безопасности, которые она должна предоставить Украине после окончания войны. Однако участие США и детали по конкретному участию отдельных стран до сих пор остаются под вопросом.

Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку это ключевой фактор для успешной реализации мирного соглашения.

В то же время, американский лидер выразил мнение, что нынешнее предложение соглашения не находит полной поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

В ответ Зеленский не исключил, что война может завершиться в следующем году. Однако он подчеркнул, что государство должно иметь значительные запасы вооружения на складах как гарантию безопасности на будущее.

СПРАВКА: Статья 5 Североатлантического договора — ключевой принцип коллективной обороны НАТО: вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. Это обязывает каждую страну-члена оказать помощь, включая применение вооруженной силы, если это будет считаться необходимым, для восстановления безопасности, хотя конкретные действия определяются каждым государством.