США предупредили американцев об угрозах терактов в России: подробности

Американцам советуют избегать толпы и следить за обновлением информации в СМИ.
На сайте американского посольства в Российской Федерации 20 февраля 2022 года появилось уведомление о безопасности миссии США в России.
Об этом сообщает дипломатическое ведомство.
В частности, в нем говорится, что, по информации источников СМИ, существует угроза нападений на торговые центры, железнодорожные станции и метро, другие места общественного скопления в крупных городских районах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной.
Поэтому американцам советуют следить за обновлением местных и международных СМИ, избегать толпы, сообщить друзьям и родным о своей безопасности, быть в курсе своего окружения и готовности в местах, которые посещают туристы и жители западных стран, пересмотреть свои личные планы безопасности, иметь должное удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой, а также планы эвакуации, не зависящие от помощи правительства США.
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