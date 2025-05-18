США предупредили: без прогресса по отношению к Украине Сенат одобрит санкции против России — Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Сенат предоставляет администрации президента Трампа ограниченное время для достижения прогресса в переговорах по Украине.

Об этом сообщает CBS news.

Если такой прогресс не будет достигнут, Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России.

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В своем интервью программе "Face the Nation" 18 мая 2025 года Рубио отметил, что США ожидают обмена предложениями от России и Украины об условиях прекращения огня. Если эти предложения будут реалистичными, переговоры продолжатся. В противном случае США могут изменить свою оценку ситуации. Рубио подчеркнул, что США не намерены тратить время на безрезультатные переговоры.

Кроме того, Рубио и другие сенаторы, в частности Линдси Грэм, выступают за принятие законопроекта Sanctioning Russia Act, предусматривающего жесткие экономические меры против России, включая 500% тариф на импорт из стран, покупающих российскую энергию. Этот законопроект уже имеет более 70 соавторов в Сенате.

Напомним, ранее Рубио заявил, что Ватикан может стать местом для мирных переговоров, которые завершат войну в Украине.