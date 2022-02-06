США предупредили, что новые санкции против России могут затронуть и Китай

США предупредили, что новые санкции против России могут затронуть и Китай

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новые антироссийские санкции могут затронуть экономику Китая.

Санкции Соединенных Штатов против России могут также коснуться и Китая.

Об этом телеканалу NBC заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Санкции нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой. Поэтому ограничения, которые мы намерены ввести, окажут воздействие и на Пекин", — говорит советник Байдена.

По его словам, у Китая будет выбор — действовать в соответствии с санкциями или нет.

"Если КНР решит не соблюдать санкции, тогда введут определенные штрафы. В целом, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями", — сказал Салливан.

Напомним, американские СМИ пишут, что Путин собрал уже 70% сил, необходимых для осуществления самой крупной военной операции на суше в Европе с 1945 года. В администрации президента США якобы сообщили о пяти возможных сценариях нападения России.

Ранее сообщалось, о чем в Пекине договорились Путин и Си Цзиньпин.

Читайте также: