США предупредили Иран: "Прекратите убивать свой народ и отправлять оружие в Россию для убийств украинцев"

США предупредили Иран из-за убийств и преследований граждан, выходящих на массовые акции протеста, а также от поставок в Россию оружия, убивающего мирных украинцев.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

Мы обеспокоены тем, что Москва может консультировать Иран о том, как применять лучшие методы управления протестами. Опираясь на большой опыт России в подавлении демонстраций, доказательства того, что Иран помогает России в ее войне против Украины очевидны и общедоступны», — сказала представитель администрации США.

Мол, чем больше Иран и Россия становятся изолированными, тем больше они сближаются.

«Наш месседж Ирана очень четкий: прекратите убивать свой народ и прекратите присылать оружие в РФ для убийств украинцев», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Использование иранских дронов РФ в войне с Украиной

Власти Ирана отрицают, что поставляют в РФ дроны-камикадзе. Она даже заявляла о готовности поучаствовать в расследовании этой информации вместе с Украиной.

В то же время в России цинично врут, что не располагают информацией о покупке иранских беспилотников.

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