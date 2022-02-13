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США предупредили Израиль о возможном нападении России на Украину: СМИ назвали дату начала агрессии

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США предупредили Израиль о возможном нападении России на Украину: СМИ назвали дату начала агрессии

Associated Press

Израиль призвал своих граждан покинуть Украину.

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что, по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.

Об этом сообщает издание Haaretz.

По данным СМИ, премьер-министр страны Нафтали Беннет планирует эвакуацию граждан Израиля из Украины из-за угрозы новой российской агрессии. В Израиле решили официально не комментировать вероятность новой российской агрессии против Украины.

После встречи по оценке ситуации между премьер-министром Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности ШАБАК, Совета нацбезопасности и других ведомств, Израиль опубликовал предупреждение, призывающее всех израильтян немедленно покинуть Украину. В Украине могут находиться до 15 тысяч граждан Израиля.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что он приказал военным начать подготовку, чтобы израильтянам вернуться домой. По данным издания, официальные лица заявили, что Израиль предпочел бы отправить военные самолеты в Украину из-за опасений относительно того, "как выглядит такой шаг".

Напомним:

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