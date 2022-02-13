США предупредили Израиль о возможном нападении России на Украину: СМИ назвали дату начала агрессии

Израиль призвал своих граждан покинуть Украину.

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что, по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.

Также читайте Ответственность Беларуси за агрессию против Украины: в Сенат США внесли законопроект

Об этом сообщает издание Haaretz.

По данным СМИ, премьер-министр страны Нафтали Беннет планирует эвакуацию граждан Израиля из Украины из-за угрозы новой российской агрессии. В Израиле решили официально не комментировать вероятность новой российской агрессии против Украины.

После встречи по оценке ситуации между премьер-министром Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности ШАБАК, Совета нацбезопасности и других ведомств, Израиль опубликовал предупреждение, призывающее всех израильтян немедленно покинуть Украину. В Украине могут находиться до 15 тысяч граждан Израиля.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что он приказал военным начать подготовку, чтобы израильтянам вернуться домой. По данным издания, официальные лица заявили, что Израиль предпочел бы отправить военные самолеты в Украину из-за опасений относительно того, "как выглядит такой шаг".

Великобритания Ministry recommends Israeli citizens планирования на путешествии на Украину для того чтобы понять, что происходит на этом времени



Великобритания и Israel's Embassy в Киеве call на Israeli citizens в Украине на регистрацию на этом сайте: https://t.co/17UyZe4DE4

(2/3) — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 12 февраля 2022

Напомним:

Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным американских СМИ, войска России могут войти на территорию Украины 15 февраля.

В середине января 2022 года в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков.

Читайте также: