США предупредили Россию из-за гибридных атак на НАТО: "Мы этого не будем терпеть"

США и Россия / © fedpress.ru

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Соединенные Штаты заявили, что страны НАТО не должны мириться с преднамеренными гибридными атаками, а Вашингтон поддержит столкнувшихся с такими инцидентами союзников.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, сообщает Reuters .

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Он вспомнил попытку атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг /Галле в Германии, которую Берлин связывает с Россией. По словам Витакера, этот случай вызывает большее беспокойство, чем предыдущие инциденты с российскими дронами, которые во время атак на Украину отклонялись от курса и попадали в воздушное пространство стран НАТО.

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"Если мы можем установить, кто это делает, мы должны четко заявить, что это неприемлемо и мы не будем этого терпеть", — подчеркнул американский дипломат.

К более опасным гибридным действиям он также отнес инциденты, фиксировавшиеся в Польше.

Витакер призвал союзников быть готовыми и внимательными и жестко реагировать на подобные вызовы. По его словам, потенциальными целями гибридных операций может стать критическая инфраструктура, в частности, энергетические объекты, поэтому национальные органы должны усилить контроль за их безопасностью.

В то же время, основная ответственность за реагирование на такие инциденты лежит на самих странах-членах НАТО, однако США готовы их поддерживать, добавил посол.

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Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил рост угроз на восточном фланге. Он предупредил, что в их воздушное пространство все чаще залетают ракеты и беспилотники. Кроме того, по словам главы Альянса, фиксируется все больше опасных инцидентов, направленных непосредственно против стран НАТО.

«Если Россия считает, что эти угрозы разделят нас или если они думают, что это удержит нас от поддержки Украины, они ошибаются. Наше единство непоколебимо», — заметил Рютте.

В свою очередь, издание The Telegraph подробно проанализировало шесть вероятных сценариев российской агрессии, к которым готовится западная разведка.

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