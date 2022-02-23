США предупредили Зеленского о полномасштабном вторжении России в течение 48 часов — СМИ

Украину предупредили, в частности, об ударе по Киеву со стороны Беларуси.

Администрация президента США Джо Байдена сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об оценке разведки, что Россия готовится совершить полномасштабное вторжение в течение ближайших 48 часов.

Об этом 23 февраля сообщает Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

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"Президента Украины предупредили, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов на основе данных американской разведки", — сказал чиновник США, имеющий прямые данные.

"Кроме того, сообщения наблюдателей с самолетов указывают на то, что Россия нарушила украинское воздушное пространство ранее сегодня (23 февраля – ред.), проведя возможный самолет-разведчик на короткий период над Украиной", – отметил американский чиновник.

Близкий к власти Зеленского источник также подтвердил, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже в третий раз за месяц Киеву сказали готовиться к ближайшим масштабным военным действиям от президента России Владимира Путина.

"Это точно возможно. Путин не может долго держать такое количество войск на поле", – сказал американский источник.

По словам представителя разведки США, оценка Пентагона включает в себя российские авиаудары, крылатые ракеты и наземное вторжение.

Удар по Киеву

Информацию подтвердил второй сотрудник американской разведки, отметивший комплексный характер военной операции, которую Пентагон ожидал от России. Чиновник сказал Newsweek, что вторжение будет включать не только удар с оккупированных территорий Донбасса на востоке, куда 21 февраля были направлены дополнительные российские подразделения, которых Москва называет "миротворцами", но и значительный удар в сторону столицы Киева с северной границы с Беларусью, где недавно российские войска продолжили совместные учения со своим союзником.

Еще один американский чиновник сказал, что операция начнется с кибератаки, а затем наземного вторжения, которое предположительно состоится ночью. Однако оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от ежедневных событий.

Другой источник, принявший участие в телефонном разговоре с Советом национальной безопасности 23 февраля, подтвердил журналистам, что Белый дом был "невероятно пессимистическим" и что вторжение, вероятно, произойдет через 24-48 часов.

Вскоре после того, как издание узнало эти оценки США, веб-сайты Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины и других учреждений внезапно перестали работать.

Напомним, что 23 февраля в Украине вводят чрезвычайное положение во всех областях, кроме Луганской и Донецкой.

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