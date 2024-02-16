США предупреждают Путина о возможном вмешательстве в американские выборы

Администрация Соединенных Штатов Америки предостерегла президента России Владимира Путина от вмешательства в американские выборы, в том числе путем личных заявлений.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Путин должен стоять в стороне от наших выборов», — заявил представитель администрации США.

Таким образом, он ответил на просьбу журналистов прокомментировать последние заявления лидера РФ, якобы ему выгодно, чтобы Джо Байден был переизбран на второй срок.

«Я думаю, Путин очень хорошо знает, что эта администрация делала, чтобы противостоять злонамеренному влиянию РФ во всем мире – и, конечно, ее действиям в Украине», – резюмировал Кирби.

Напомним, Путин сожалеет, что не начал полномасштабную войну в Украине раньше.

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