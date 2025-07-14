США прекращают бесплатную военную помощь Украине – представитель США при НАТО

Мэтью Витакер. / © Associated Press

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Соединенные Штаты не будут больше финансировать военную помощь Украине из собственного бюджета.

Такое решение озвучил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News.

По его словам, президент Дональд Трамп достиг договоренности с союзниками по НАТО, согласно которой американское оружие будет производиться в США, но будет оплачиваться европейскими партнерами и Канадой.

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"Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада платят за вооружение, а США его производят", - сказал Витакер.

Он также подчеркнул, что это решение является четким сигналом для российского президента Владимира Путина:

"Мы дали тебе шанс на мир. Президент Трамп – миротворец. Но если ты хочешь войны – мы вооружим Украину, и Европа за это заплатит".

Напомним, в рамках новой инициативы администрации Трампа Соединенные Штаты планируют реализовать союзникам по НАТО первую партию вооружений на сумму около 10 миллиардов долларов.

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