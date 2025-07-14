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США прекращают бесплатную военную помощь Украине – представитель США при НАТО
Соединенные Штаты прекращают бесплатное финансирование военной помощи Украине. Оружие будут производить в США, а будут платить за нее Европа и Канада.
Соединенные Штаты не будут больше финансировать военную помощь Украине из собственного бюджета.
Такое решение озвучил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News.
По его словам, президент Дональд Трамп достиг договоренности с союзниками по НАТО, согласно которой американское оружие будет производиться в США, но будет оплачиваться европейскими партнерами и Канадой.
"Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада платят за вооружение, а США его производят", - сказал Витакер.
Он также подчеркнул, что это решение является четким сигналом для российского президента Владимира Путина:
"Мы дали тебе шанс на мир. Президент Трамп – миротворец. Но если ты хочешь войны – мы вооружим Украину, и Европа за это заплатит".
Напомним, в рамках новой инициативы администрации Трампа Соединенные Штаты планируют реализовать союзникам по НАТО первую партию вооружений на сумму около 10 миллиардов долларов.