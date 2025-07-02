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США прекращают поставки оружия в Украину: у Зеленского прокомментировали
МИД вызвал представителя США на разговор о военной помощи.
Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения в Украину. В частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ”FREEДОM”.
“Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — прекратить поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые абсолютно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине”, — заявил Подоляк.
Отметим, что украинское Министерство иностранных дел вызвало временно поверенного в делах США в Украине Джона Хинкеля. Ключевой темой разговора стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии против Украины.
В итоге стороны обсудили продолжающиеся сейчас на всех уровнях консультации по оборонным поставкам и дальнейшие контакты между Украиной и США.
Напомним, Белый дом заявил, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. Мол, решение было принято, “чтобы поставить интересы Америки на первое место”. К слову, СМИ сообщали, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал отсрочить поставки вооружения после того, как опубликовал служебную записку об аудите арсеналов боеприпасов.
В Кремле этому очень обрадовались. Представитель “фюрера” Дмитрий Песков нагло высказался о решении американского Пентагона. По его словам, это якобы может приблизить окончание так называемой СВО.
Отметим, что в Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений по поводу остановки или пересмотра графиков поставки оборонной помощи из США пока не поступало.