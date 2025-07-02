США прекращают поставки оружия в Украину: у Зеленского прокомментировали

Офис президента / © УНИАН

Реклама

Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения в Украину. В частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ”FREEДОM”.

“Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — прекратить поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые абсолютно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине”, — заявил Подоляк.

Реклама

Отметим, что украинское Министерство иностранных дел вызвало временно поверенного в делах США в Украине Джона Хинкеля. Ключевой темой разговора стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии против Украины.

В итоге стороны обсудили продолжающиеся сейчас на всех уровнях консультации по оборонным поставкам и дальнейшие контакты между Украиной и США.

Напомним, Белый дом заявил, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. Мол, решение было принято, “чтобы поставить интересы Америки на первое место”. К слову, СМИ сообщали, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал отсрочить поставки вооружения после того, как опубликовал служебную записку об аудите арсеналов боеприпасов.

В Кремле этому очень обрадовались. Представитель “фюрера” Дмитрий Песков нагло высказался о решении американского Пентагона. По его словам, это якобы может приблизить окончание так называемой СВО.

Реклама

Отметим, что в Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений по поводу остановки или пересмотра графиков поставки оборонной помощи из США пока не поступало.

Дата публикации 10:50, 02.07.25 Количество просмотров 542 Первый разговор Путина с Макроном за три года: неожиданные подробности! Пощечина для РФ от Азербайджана