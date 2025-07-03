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США прекращают поставлять оружие Украине: глава Еврокомиссии заявила о "четком сигнале"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ответила, о чем свидетельствует прекращение помощи Украине от США.
Прекращение Соединенными Штатами поставок оружия Украине является четким сигналом, что Европа сама должна увеличить поддержку как украинской обороноспособности, так и своей собственной.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время совместной пресс-конференции с главой датского правительства Мэтте Фредерикссен.
«Это четкий сигнал или четкий мессидж, увеличить собственную поддержку, увеличить европейское оборонное производство — не только на уровне Евросоюза, но и целого (европейского — Ред.) континента», — говорит фон дер Ляен.
Она напомнила, что Евросоюз уже выделил около 50 млрд евро Украине на приобретение военного оборудования.
Также фон дер Ляен призвала государства-члены ЕС активнее использовать инструмент SAFE (Security Action for Europe), предусматривающий до 150 млрд евро инвестиций в европейскую оборонную промышленность.
Она уточнила, что средства могут быть направлены как на закупку оружия для Украины, так и на непосредственную поддержку украинского ВПК. В контексте этого президент Еврокомиссии вспомнила заявление Владимира Зеленского, что возможности украинского ВПК сейчас используются только на 60 процентов.
Напомним, что США приостанавливают поставки Украине партии ракет и боеприпасов. Чем это чревато для Украины, говорится в статье ТСН.ua.
Ранее премьер Дании Мэтте Фредериксен отметила серьезные последствия возможного сокращения поддержки Украины со стороны США.