США прекратили финансирование энергосистемы Украины: подробности

По информации журналистов, в рамках программы были вложены сотни миллионов долларов, однако сейчас США прекращают финансирование этого направления.

Госдепартамент США приостановил поддержку инициативы USAID, направленной на возобновление энергосистемы Украины после российских атак.

Об этом сообщает NBC News.

Как сообщает NBC News, программа была остановлена еще до напряженной встречи между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

"Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции", — заявил NBC News один из работников USAID, работавший в миссии в Украине.

Решение может повлиять на способность Украины быстро восстанавливать энергетическую инфраструктуру после продолжающихся атак.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальным спором.

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