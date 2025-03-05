США прекратили обмен разведданными и поставки оружия Украине: что известно

Приостановление военной помощи и запрет обмена разведданными могут повлиять на способность Украины противостоять агрессии РФ.

Во вторник, 4 марта, стало известно, что в США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных.

Некоторое время украинские военные могут продержаться без американского оружия, заменяя его альтернативными вариантами из Европы, однако чем больше продлится пауза, тем его последствия будут острее.

В Белом доме заявляют, что помощь могут возобновить, но при определенных условиях.

ТСН.ua узнавал, как отсутствие США повлияет на украинский фронт и можно ли найти другие пути.

Временная пауза

Спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Майк Джонсон сообщил, что заморозка помощи Украине является "временной паузой".

Он отметил, что это решение вызвало беспокойство у общества, однако оно не нарушает принципа разделения власти в США.

По его мнению, президент Дональд Трамп, как главнокомандующий, имеет полномочия предпринимать такие шаги, которые он и его команда считают необходимыми для национальной безопасности.

Старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа Лиам Коллинз сообщил, что такое решение Трамп принял после неудачной встречи с президентом Владимиром Зеленским. В частности, американский лидер пытается использовать этот шаг для достижения выгоды в переговорах.

США запретили делиться разведданными из Украины

Издание Daily Mail сообщало, что США запретили Великобритании делиться разведывательными данными из Украины. Это касается таких организаций, как Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.

По сообщению Daily Mail, в США подчеркнули, что "жестко будут контролировать передачу своих разведданных в Украину через базирующиеся в Киеве агентства".

Впоследствии директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил эту информацию ,

"США приостановили поставки оружия и разведданных в Украину в связи со встречей в Овальном кабинете.

По словам Ретклиффа, он с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту Дональду Трампу.

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Как сообщало издание Sky News, прекращение обмена разведданными изначально было "выборочным" и касалось только той информации, которая могла быть использована для атак на территории России. Однако впоследствии обмен всей информацией прекратили.

The Financial Times отмечает, что сотрудничество с американской разведкой имело важное значение для способности ВСУ выявлять и наносить удары по российским военным целям.

Какие условия выдвигают Украине

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сказал, что Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог, чтобы возобновить помощь, передает CNN.

Вэнс заметил, что сейчас наступил тот момент, "когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно ".

Как считает политик, Украина должна начать переговоры с Трампом по соглашению по поводу полезных ископаемых.

Кроме того, Венс обвинил украинскую сторону в том, что она не желала "добросовестно вести переговоры", и утверждал, что к США не относились справедливо, когда речь зашла о помощи Украине.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине в случае, если будут организованы "мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия".

Кто выиграет от приостановки помощи для Украины

Глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко считает, что от остановки международной помощи в выигрышной позиции окажется Китай, особенно в Африке.

"Именно Китай заполняет все ниши, где нет американских денег, собственными инвестициями в инфраструктуру. Распространение китайского влияния ускорится не только там. Это также шанс для Европы", — подчеркнул он.

Он отметил, что распространение китайского влияния ускорится не только в Африке, это также шанс для Европы.

Последствия для фронта

В Институте изучения войны ( ISW ), убеждены, что из-за приостановки военной помощи от США, Линии фронта в Украине не грозит неизбежный коллапс, но последствия паузы со временем станут более острыми.

Издание ABC News сообщает, что около 90% вооружений, обещанных США Украине в рамках "Программы президентских полномочий" (Presidential Drawdown Authority, PDA), уже прибыли в страну: это боеприпасы и противотанковые системы.

Остальные 10% вооружений должны прибыть в Украину до августа 2025 года. В частности, частные контракты между Украиной и американскими компаниями, уже оплаченные Киевом, обеспечат дополнительный поток вооружений в ближайшие годы.

Аналитики ISW отмечают, что Украина будет продолжать борьбу, используя ресурсы и помощь от европейских союзников.

Однако аналитики предостерегают, что пауза в военной помощи со стороны США, в частности, во время администрации Трампа, может негативно повлиять на темпы наступательных операций Украины. Тем не менее, они считают, что это не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы.

Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" заявил, что Украина в ближайшее время может испытать недостаток поставленного из США вооружения, особенно систем противовоздушной обороны.

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По его словам, точный срок исчерпания запасов вооружения зависит от многих факторов, включая активность атак РФ и интенсивность воздушных ударов по критической инфраструктуре.

"Сказать, о каком именно количестве месяцев идет речь, фактически невозможно", — отметил Федиенко.

Доктор Лиам Коллинз считает, что эффект на линии фронта будет значительным, ведь украинцам нужна оборонная поддержка, в связи с невозможностью самостоятельно производить достаточное количество вооружения.

Последний рычаг давления Трампа

Политолог Александр Леонов считает, что если Украина сможет выстоять без американской помощи, это лишит Дональда Трампа главного инструмента давления на Киев.

Это означает, что Трамп потеряет возможность влиять на Украину из-за военной поддержки, если она докажет свою способность продолжать борьбу самостоятельно или с другой международной помощью.

Леонов также выделил два ключевых момента:

разрядка в украинско-американских отношениях;

отсутствие плана Трампа по прекращению войны.

Леонов также подчеркнул, что Украина, вместе с европейскими партнерами, должна активно работать над наполнением смыслом переговоров и мирных инициатив. Это означает, что Киев должен брать на себя инициативу в формулировании своих предложений и стратегий, чтобы не оставаться заложником политических игр других стран.

По словам Леонова, у Трампа нет ни одного плана прекращения боевых действий в Украине: "Он много об этом говорит, но даже ни одного элемента не появилось, и пока все это находится на очень начальном этапе".

Леонов также подчеркнул, что Украина, вместе с европейскими партнерами, должна активно работать над наполнением смыслом переговоров и мирных инициатив.

Как РФ воспользуется решением Трампа

Военный эксперт Михаил Самусь отметил, что резкое сокращение военной помощи США может больше ударить по украинским городам, ведь Россия попытается истощить запасы ракет для систем ПВО Patriot.

По его словам, если Дональд Трамп примет решение о полном запрещении поставок американского вооружения в Украину, ситуация на фронте станет сложнее, а для украинских городов вырастет угроза массированных ракетных атак.

Он добавил, что если Трамп решит, что Украина не должна получить ни одной американской ракеты, потому что его обидел Зеленский, это развяжет россиянам руки для последующих атак.

Аналитики ISW также обращают внимание, что российская армия может воспользоваться временным дефицитом украинской техники, как это произошло в начале 2024 года. Россия может пытаться продвинуться на востоке и юге Украины и обосновывать свои территориальные претензии на оккупированные регионы.

Что говорит Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны Умерову и другим чиновникам получить точную информацию о военных поставках после того, как США объявили о приостановлении помощи.

В своем видеообращении 4 марта он отметил, что Украина уже сталкивалась с подобными ситуациями раньше, но теперь страна более подготовлена к подобным вызовам.

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В частности, Зеленский вспомнил о приостановлении помощи в январе, однако тогда все удалось быстро восстановить.

"Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022-й год. Сейчас наша устойчивость выше. У нас есть средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет."

Напомним, Дональд Трамп анонсировал "историческое решение" относительно редкоземельных металлов, которое планирует объявить в ближайшее время.

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