США претендуют на «почти все»: Трамп сделал резонансное заявление об украинских недрах

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах открывает его стране доступ к украинским полезным ископаемым. Более того — фактически позволяет американской стороне «забрать практически все, что захотят».

Об этом Трамп заявил в ходе телефонного интервью America’s Voice Live.

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По его словам, сделка может оказаться значительно более ценной, чем 300 миллиардов долларов, поскольку она предоставляет Америке возможность работать с украинскими месторождениями.

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«Мы заключили соглашение о редкоземельных металлах, договорились о доступе и подписали контракт. Он может оказаться значительно ценнее 300 миллиардов долларов», — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что между сторонами уже подписан соответствующий контракт. Американский лидер назвал его «очень хорошим соглашением».

«У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных металлов. Мы можем зайти туда в любой момент, когда захотим и взять практически все, что захотим», — добавил Трамп.

Напомним, в апреле 2025 года Украина и США заключили соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Документ, который часто называют соглашением о редкоземельных металлах или критических минералах, предусматривает совместное привлечение инвестиций в разработку украинских стратегических месторождений. Речь идет, в частности, о добыче лития, титана, графита, урана, а также нефти и природного газа.

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