США превращаются из посредника в адвоката России — политолог

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

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Во время пребывания в России спецпредставитель президента США Стив Виткофф мог получить от Кремля предложение участия Вашингтона в крупном нефтяном проекте, после чего Трамп превратился из посредника в адвоката России.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политолог Владимир Цыбулько.

Он заявил, что

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«Соединенные Штаты сейчас настаивают, что они занимают место посредника. Украине очень часто кажется, что этот посредник слишком пророссийский. По сути в происходящих переговорах США тянут на себя образ адвоката России, что нам очень не нравится. А еще более безнравственно, когда США останавливают заявление Большой семерки по удару по Сумам. То есть доходит до того, что в окружении Трампа верят больше Путину, чем нормальным людям. Тогда возникает вопрос: а Трамп вообще нормальный? Потому что вместо посредничества он по сути превратился в адвоката Путина», — подчеркнул политический эксперт.

Он заявил, что позиция Трампа наталкивает на вопрос: Какую плюшку мог Путин подсунуть Виткоффу и Трампу? Поскольку речь идет об участии США в одном крупном нефтяном проекте, который называется «Восток».

«Если это так, тогда мы попадаем в очень позорную историю, когда украинцы стали разменной монетой для тех, на кого мы больше надеялись. Напомню, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон все время тыкал украинцам об их нехристианском поведении. А это тогда, насколько христианское поведение, когда США боятся помянуть жертв города Сумы?» – заметил Владимир Цыбулько.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выступил против резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве с Советом Европы, поскольку документ содержит осуждение российской агрессии против Украины .

Мы ранее информировали, что в Париже президент Франции Эммануэль Макрон встретил специального посланника президента США Стива Виткоффа и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио .