Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН

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США подготовили новый сценарий завершения войны в Украине, предусматривающий создание демилитаризованной зоны на Донбассе и отказ от НАТО. Журналисты раскрыли ключевые детали предложенных Киеву и Москве условий.

Об этом пишет The Economist.

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На фоне усиления давления США на Украину и растущей напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном американская сторона стремится как можно скорее возобновить переговорный процесс по мирному соглашению.

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Среди возможных положений будущей договоренности рассматривается создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Также Украине могут предложить инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе в обмен на отказ от вступления в НАТО.

По информации издания, потенциальное соглашение может предусматривать для России возможность заключать бизнес-контракты с американскими компаниями, ослабление санкций и нормализацию политических отношений с Западом. Отдельно обсуждается возможное возобновление поставок российского газа в Европу и функционирование газопровода «Северный поток».

Один из украинских чиновников рассказал журналистам, что опасается преимущества экономических интересов отдельных участников переговорного процесса над задачей достичь продолжительного мира. Украинская сторона, по его словам, опасается, что представители президента США Дональда Трампа могут договориться с Москвой о выгодных для себя соглашениях еще до согласования условий завершения войны, которые будут устраивать Киев, и определения надежных гарантий безопасности.

«С их точки зрения, зачем ждать и терять время. Время — это деньги», — сказал украинский чиновник.

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Собеседник издания в американском правительстве утверждает, что последние шаги Трампа не свидетельствуют о намерении заставить Украину капитулировать. По его словам, президент США стал жертвой «успешной информационной операции» россиян.

The Economist отмечает, что специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер неправильно оценивают мотивы российского диктатора Владимира Путина, считая их преимущественно экономическими и территориальными, а не связанными с националистическими устремлениями. Именно это, как пишет издание, делает американских представителей особенно уязвимыми к манипуляциям Москвы.

Журналисты также отмечают, что решение Вашингтона ограничить работу Starlink в Украине могло выглядеть дипломатическим сигналом, однако на фронте Украина непосредственно ощутила его последствия.

Для Путина, как говорится в статье, это стало своеобразной кульминацией двух успешных недель: администрация Трампа договорилась с Россией о поставках дизельного горючего, а также отложила введение новых санкций против Москвы в соответствии с законом Линдси Грэмма.

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Авторы материала считают, что критика со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес Трампа из-за его «слабых решений», вероятно, связана с ожиданием, что возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах приведет к ослаблению политических позиций американского лидера.

В то же время, один из конгрессменов, с которым пообщались журналисты, считает такую ​​оценку ошибочной. По его словам, если демократы получат контроль над Конгрессом и усилят расследование по Трампу, президент США может ответить еще более агрессивным поведением. По мнению законодателя, это не будет отвечать интересам Украины.

Параллельно Россия не демонстрирует готовность к прекращению войны. Москва продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины накануне зимнего периода.

Как предполагают авторы, вероятнее всего, российская сторона постарается максимально затягивать переговорный процесс, ожидая дополнительных уступок. Среди возможных требований Москвы, в частности, может быть отмена санкций.

Напомним, по данным The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского, убеждая согласиться на мирное соглашение с Россией и отказаться от оккупированных восточных территорий в обмен на потенциальные экономические выгоды. США параллельно двигаются к нормализации отношений с Москвой.

К слову, в интервью Fox News Зеленский назвал требования России отдать весь Донбасс несправедливыми и заявил, что в 2026 году страна-агрессор не имела успехов на поле боя. По словам президента, оккупанты пытаются заставить Украину отступить с помощью давления и массированных атак ракетами и дронами. Зеленский подчеркнул, что украинцы держатся крепко и не покинут собственные дома.

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