США пригрозили Ирану "коллективным ответом" на смертельную атаку израильского танкера

Иран отвергает все обвинения в свой адрес, однако США утверждают, что "провели тщательную проверку" и убедились в причастности Тегерана.

США и союзники готовят "коллективный ответ" Ирану за нападение на нефтяной танкер Mercer Street вблизи Омана, в результате которого погибли два члена экипажа.

Об этом в понедельник, 2 августа, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, говорится на сайте Госдепа.

"Мы координируем свои действия с нашими партнерами и консультируемся с правительствами стран региона, — указал глава внешнеполитического ведомства США. — Мы находимся в очень тесном контакте и координации с Соединенным Королевством, Израилем, Румынией и другими странами, и будет коллективный ответ".

По его словам, действия Ирана являются "прямой угрозой свободе судоходства и торговли", а недавнее нападение "повторяет схему аналогичных атак со стороны Ирана, в частности прошлые инциденты с использованием взрывчатых беспилотных летательных аппаратов".

"Мы провели тщательную проверку и уверены, что Иран осуществил это нападение, — подчеркнул Блинкен. — Иран продолжает действовать с огромной безответственностью, когда речь идет об угрозе судоходству, торговле, невинным морякам, которые просто занимаются коммерческим транзитом в международных водах".

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Напомним, Израиль обвинил Иран в атаке беспилотника на нефтяной танкер Mercer Street, в результате которой погибли двое членов экипажа, в том числе капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 30 июля, когда японское судно под руководством британской компании Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому магнату Еялю Оферу, находилось у побережья Омана в Аравийском море.

Министерство иностранных дел Ирана опровергло причастность страны к нападению беспилотника на танкер, который находится в управлении израильской компании.

"Сионистский режим приносит опасность, террор и насилие. (...) Эти обвинения о причастности Ирана осуждаются Тегераном", — высказался спикер внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

Инцидент с Mercer Street стал первым известным смертельным нападением после нескольких лет атак на коммерческое судоходство в регионе, связанных с напряженностью в отношениях с Ираном из-за расторжения ядерной сделки.

Между тем Израиль подозревают в совершении серии нападений на Иран и иранское судоходство. Кроме того, недавно крупнейший иранский военный корабль утонул при загадочных обстоятельствах в Оманском заливе.

Новости мира: в Оманском заливе загорелся и затонул крупнейший военный корабль Ирана

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