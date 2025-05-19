США пригрозили Путину санкциями: какие условия выдвинул Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если президент России Владимир Путин не согласится вести мирные переговоры по завершению войны в Украине «в духе доброй воли», то Вашингтон усилит санкции против РФ.

Об этом министр сказал в интервью CBS News.

«Я думаю, мы увидим, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров. Президент Трамп очень четко дал понять, что если президент Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли, Соединенные Штаты без колебаний усилят санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами«, — высказался Бессент.

Реклама

Он также принялся утверждать, что введенные при предыдущем президенте США Джо Байдене санкции против России были не очень неэффективными. По словам министра финансов, бывшая американская администрация держала ограничения на низком уровне из-за страха подтолкнуть вверх внутренние цены на нефть.

Бессент не сообщил, насколько быстро США смогут ввести новые санкции против Москвы. Он лишь ответил, что не собирается «связывать президенту руки в его переговорах».

Напомним, накануне после не совсем успешных переговоров представителей Украины и России в Турции американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Конгресс США принять санкции против России.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Сенат предоставляет администрации президента Дональда Трампа ограниченное время для достижения прогресса в переговорах по Украине. Если прогресс не будет достигнут, Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России.

Реклама