Администрация Соединенных Штатов не исключает введения новых экономических санкций против России, а также увеличения военной помощи Украине, если Кремль продолжит отказываться от прекращения огня и начала мирных переговоров. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц во время заседания Совета Безопасности, передает Укринформ.

«Мы можем наложить дополнительные экономические санкции, если Россия в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня, а также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины», – подчеркнул представитель США.

Уолтц подчеркнул, что обе стороны должны согласиться на прекращение боевых действий, ведь «дипломатия – это единственный путь к длительному и справедливому миру».

Отдельно американский дипломат обратил внимание на проблему насильственного вывоза украинских детей в Россию и необходимость их возвращения. По его словам, администрация США и дальше будет прилагать усилия для прекращения российской агрессии и восстановления мира.

"Мы просим все государства-члены ООН присоединиться к нам в поддержке этих усилий с призывом к прекращению огня и окончанию этой войны", - добавил Волтц.

Ранее Трамп сказал, в каком случае подпишет санкции против стран, ведущих бизнес с РФ . Он хочет иметь право принимать окончательное решение о применении ограничительных мер.

Как известно, законопроект инициирован группой республиканцев в Конгрессе. Он предусматривает наказание государств, покупающих российские энергоресурсы – уран, газ и нефть. Соавтором документа является сенатор-республиканец Линдси Грэм, его сейчас поддерживает более 80 сенаторов.