Финучреждения Китая могут столкнуться со "значительными последствиями".

Банки Китая, способствующие экспорту в Российскую Федерацию товаров военного и двойного назначения, могут стать объектами санкций, введенных Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявила министерка финансов США Джанет Йеллен во время встречи с премьером Государственного совета Ли Цяном в Пекине, сообщает "Радио Свобода".

Еллен выразила обеспокоенность по поддержке компаниями КНР российского военно-промышленного комплекса. По ее словам, китайские компании не должны оказывать "материальную поддержку" военным усилиям России. Иначе – они столкнутся со "значительными последствиями".

"Я еще раз предупредила, что любые банки, обеспечивающие значительные транзакции, связанные с поставкой в Россию товаров военного или двойного назначения, вызывают риск американских санкций", — подчеркнула министр финансов.

В свою очередь, представитель китайского МИД заявил, мол, Соединенные Штаты пытаются "очернить нормальные межгосударственные отношения между Россией и Китаем", и что они "не должны наносить ущерб законным интересам китайских компаний".

Отмечается, что заявления Джанет Йеллен стали одними из самых заметных публичных предупреждений Вашингтона в адрес китайских компаний. К слову, в начале прошлого года Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Китай оказал России "нелетальную помощь" и рассматривает возможность оказания "летальной помощи".

Как сообщалось, Китай заявил об "ужесточении стратегического сотрудничества" с Россией. Что больше – обе страны должны стоять на стороне "честности и справедливости", — заявил министр иностранных дел Китая Ван Й.

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