США пригрозили ударом по энергетике Ирана: Трамп дал 48 часов на разблокирование Ормузского пролива

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением объектов электроэнергетики Ирана в случае, если страна не обеспечит полное и безопасное открытие Ормузского пролива в течение 48 часов.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .

«Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их разные электростанции, начиная с самой большой», — заявил Трамп.

По его словам, под удар может попасть ключевая энергетическая инфраструктура Ирана. В частности, одной из крупнейших электростанций страны является тепловая электростанция "Шахид-Раджаи" в провинции Казвин с установленной мощностью более 2 тысяч мегаватт.

Ранее СМИ сообщали, что США также рассматривают варианты военных действий для разблокирования Ормузского пролива, в частности, возможную операцию по острову Харк, который играет ключевую роль в нефтяном экспорте Ирана.

Ормузский пролив является стратегически важным маршрутом для мировых поставок нефти, и любая его блокада может оказать существенное влияние на глобальные энергетические рынки.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.