США пригрозили Украине из-за соглашения о ископаемых: детали от Reuters

Если Киев не согласится на условия США по соглашению о полезных ископаемых, то Штаты могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink американского миллиардера Илона Маска

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По информации собеседников, американские переговорщики давят на Киев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым. Как один из рычагов влияния – рассматривают возможность отключения страны от Starlink.

Другой источник подчеркнул, что во время встречи Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет этот документ. Случилось это после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Снова эту угрозу озвучили во время встречи спецпредставителя Белого дома по Украине Кита Келлогга и украинского лидера.

"Продление доступа Украины к Starlink, принадлежащее SpaceX, было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом и Зеленским.

Один из источников выразил большую обеспокоенность по этому поводу, ведь Украина работает на Starlink.

"Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink... станет огромным ударом", – выразилось оно.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг сказала, что Starlink необходим для работы Украины с беспилотниками, ключевой составляющей ее военной стратегии.

"Потеря Starlink изменит правила игры", — сказала Харринг.

Она подчеркнула, что Украина теперь находится в паритете 1:1 с Россией с точки зрения использования беспилотников и артиллерийских снарядов. Киев владеет широким спектром различных возможностей беспилотников, начиная от морских беспилотников и разведчиков и заканчивая беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

Заметим, что администрация Дональда Трампа выдвинула Киеву условия по разработке полезных ископаемых, обычно применяемых к странам, проигравшим войну. Владимир Зеленский отклонил предложение Вашингтона из-за отсутствия четких гарантий безопасности со стороны Штатов.

Как сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, уже 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский может подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки.

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