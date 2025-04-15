Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН.ua

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Соединенные штаты Америки будут пытаться заставить Украину подписать соглашение, которое вызывает серьезные сомнения в ее содержании и функционале и может служить основанием для манипуляций.

Об этом рассказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире «КИЕВ24».

«Я думаю, что нас будут заставлять подписать в первую очередь соглашение, имеющее достаточно сомнительную природу и сомнительные функционалы. Потому что на самом деле я напомню, изначально соглашение об использовании редкоземельных металлов было одним из пунктов того мирного плана, который Владимир Зеленский повез в сентябре [2024 года — ред.], с которым знакомил и президента Джо Байдена, и на тот момент еще кандидата в президенты Трампа. И там был перечень тех требований, как можно, или, вернее, тех пунктов, которые можно расценивать как выход Украины на мирные договоренности с Российской Федерацией», — отметил эксперт.

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Но, по мнению Шлинчака, проблема состоит в том, что из этого перечня приняли во внимание только один пункт, что очень похоже на тактику Путина.

«Это действительно очень напоминает, что Трамп в некоторых моментах копирует действия Путина. Я очень хорошо помню, как после принятия Минских договоренностей Путин так же из тех Минских договоренностей выхватывал один из пунктов и этим пунктом умело манипулировал. Поэтому здесь аналогии те же, подходы где-то довольно близкие. И в этом случае, конечно, сидеть и наблюдать, как тебя втаптывают в грязь, не очень получается», — объяснил Виктор Шлинчак.

Напомним, по словам министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной, украинская делегация в ходе технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне в прошлую пятницу передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.