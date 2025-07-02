США приостанавливают военную помощь: о чем идет речь и чем это грозит Украине

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Реклама

Ряд западных медиа сообщил, что США прекращают поставки вооружения для Украины.

Это уже второй раз за полгода администрация американского президента заявляет о приостановлении военной помощи.

По информации медиа, Америка прекращает поставлять критически важное вооружение для систем противовоздушной обороны (ПВО), а именно решение в Пентагоне валили в опасный момент для Украины.

Реклама

Что известно — читайте в материале ТСН.ua.

США приостановили поставки оружия Украине

Вечером 1 июля издание Politico сообщило, что США временно приостанавливают поставки оружия для Украины. Речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны и некоторых высокоточных боеприпасов.

По информации издания такое решение приняли из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США.

Утром 2 июля Белый дом подтвердил информацию о прекращении военной помощи Украине.

Реклама

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что такое решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки во главу угла», сообщает NBC News.

«Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки во главу угла после обзора Министерства обороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам мира Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной — просто спросите Иран», — подчеркнула она.

В то же время Politico отмечает, что приостановка поставок оружия произошла по инициативе главы политического отдела американского военного ведомства Элбриджа Колби, проверившего запасы США.

По информации издания NBC News, решение о приостановлении военной помощи, часть из которой обещала предоставить администрации президента Джо Байдена, было принято в начале июня, однако оно вступило в силу в июле.

Реклама

Однако, как сообщили источники в Конгрессе, в случае дефицита таких материалов или необходимости их в других регионах срок задержки может значительно возрасти.

Следует отметить, что в марте 2025 года администрация Дональда Трампа приостановила поставки оружия Украине и разведывательным данным. Тогда Трамп заявлял, что стремится остановить войну в Украине.

Однако после переговоров 11 марта в Саудовской Аравии, Украина и США договорились о возобновлении поставок взамен на согласие Киева о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Впоследствии, после встречи с президентом Украины в Гааге 25 июня, Трамп заявил, что рассмотрит вопрос по поставкам Украине дополнительных систем ПВО и отметил, что не знает, предоставит ли США деньги Украине для защиты.

Реклама

Циническое заявление Кремля

В Москве отреагировали на эту новость и изрядно обрадовались.

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что это решение может «приблизить завершение СВО».

Кроме того, он предположил, что причиной такого решения стала «нехватка этих вооружений».

О каком оружии идет речь

Как сообщает NBC News США приостановили Украине поставки такого вооружения:

Реклама

ракеты-перехватчики Patriot,

тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц,

более 100 ракет Hellfire,

более 250 высокоточных ракет GMLRS,

десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет AIM класса «воздух-воздух» и гранатометов.

Издание Defense Express добавляет, что в список также вошли ракеты AIM-7, а также ракеты Stinger, используемые в ЗРК Avenger.

Аналитики отмечают, что ракеты AGM-114 Hellfire используются ВСУ для пусков с земли и поражения наземных целей на дальности до восьми километров.

В Defense Express также отмечают, что ракеты GMLRS для HIMARS играют огромную роль, поскольку это средство высокоточных ударов на дальность до 80 километров.

Издание отмечает, если в перечне боеприпасов, передача которых приостановлена, есть ракеты типа AIM-9 и AIM-120, то речь может идти о поставках зенитных ракет в NASAMS и истребителей F-16.

Реклама

Реакция Украины

Министерство обороны Украины отреагировало на новость и отметило, что никаких официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки оборонной помощи из Соединенных Штатов не поступало. Там заявили, что проведут телефонный разговор с американскими коллегами по уточнению информации.

В свою очередь, Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля, чтобы выяснить все детали. В результате разговора стороны обсудили продолжающиеся сейчас на всех уровнях консультации по оборонным поставкам и дальнейшие контакты между Украиной и США.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что поставки оружия не прекратились.

«Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, — перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, абсолютно явно защищающим, масштабно защищающим гражданское население в Украине», — заявил Подоляк.

Реклама

Сам руководитель Офиса президента Андрей Ермак впоследствии прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что «вес имеет только официальная информация».

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский отметил, что говорить об официальном подтверждении о прекращении поставок оружия рано.

«Говорить о наличии официального подтверждения пока преждевременно. Есть только заявление пресс-секретаря Белого дома. Ожидаем, что наши дипломаты выяснят все детали и мы получим полную официальную информацию — какое решение принято и каких видов вооружения оно касается», — подчеркнул он.

Какие риски для Украины несет прекращение поставок вооружения от США

Издание The New York Times отмечает, что приостановка поставок оружия для Украины существенно ослабит воздушную оборону страны, что будет угрожать увеличению количества жертв среди гражданских.

Реклама

В частности, там отмечают прекращение помощи в тот момент, когда россияне начали массово обстреливать украинские города.

Депутат Вениславский называет возможное ограничение поставок критического вооружения, в частности ракет к Patriot, отрицательным сигналом для Украины. Он отметил, что любое сокращение таких поставок — это угроза для защиты неба.

По его словам, украинские власти учитывают риски и прорабатывают альтернативные варианты, поскольку такое развитие событий предполагалось. Важно активизировать дипломатические усилия на всех уровнях, чтобы сохранить сотрудничество с США.

Вениславский подчеркнул, что окончательные выводы можно делать только после официального прояснения позиции США.

Реклама

В то же время, офицер ВСУ Андрей Ткачук отмечает, что без американского оружия будет тяжелее, однако Украина еще может договориться.

«Без помощи США будет в разы проблематичнее. В то же время, я надеюсь, что работа на прошлой неделе на саммите НАТО повлияет положительно на эти направления. Первое — это поставки оружия и удары, которые мы уже видим. Второе — происходят инвестиции в производство украинских дронов. Европейские страны трезвеют и смотрят по-взрослому на ситуацию в мире. На сегодняшний день можно покупать помощь у США. Поэтому я бы так быстро руки не опускал и смотрел, что будет дальше», — сказал Андрей Ткачук.

США удаляется от Украины

The New York Times отмечает, что объявленная пауза США в поставках вооружения для Украины является четким сигналом о выходе Вашингтона из войны.

Издание отметило, что непонятно, как это повлияет на обороноспособность Украины, которая получает оружие из Европы и производит собственное.

Реклама

Также NYT отмечает, что это уже вторая пауза в поставке оружия по возвращении Трампа в должность.

Там отметили, что после скандальной встречи Трампа с Зеленским администрация американского президента удаляется от сотрудничества с Украиной: повторяет тезисы Кремля и вытесняет Украину из приоритетов, как это произошло на саммите НАТО. Во время первой паузы аналитики полагали, что Украина сможет противостоять агрессии 4–6 месяцев без американской помощи, но затем поставки возобновили.

NYT напоминает, что администрация Трампа не утвердила ни одного нового пакета помощи, только выполняет обязательства Байдена. В этом году США обещали поставить оружие в 11 миллиардов долларов.

Нардепка Соломия Бобровская заявила, что Украина больше не является приоритетом для США и самой большой проблемой станет защита от российских воздушных атак. У Украины есть восемь комплектов Patriot, но боеприпасы заканчиваются, и пауза усложнит защиту Киева.

Реклама

Сможет ли Европа обеспечить Украину системами Patriot

Украинский военный аналитик Александр Шульман отметил, что европейские комплексы ПВО, такие как SAMP/T и IRIS-T, хотя и эффективны против самолетов, дронов и крылатых ракет, но не являются альтернативным вариантом Patriot, способным отражать баллистические угрозы.

«То, что может делать Patriot в части противодействия баллистическим ракетам… европейцы до этого еще не дошли, до этого уровня», — сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что в настоящее время в мире нет аналогов, которые могли бы полноценно заменить Patriot в противодействии современным ракетным угрозам.

По его словам, немецкие боевые машины пехоты Marder или Puma эффективны в сухопутных операциях, однако именно Patriot остается ключевой системой для защиты от баллистических ударов.

Реклама

Напомним, Россия использует информационные атаки, чтобы расколоть общественное мнение в Украине, в частности, из-за уязвимой цели — семьи пленных.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.