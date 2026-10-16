США приостановили продажу боеприпасов союзникам: Трамп объяснил это решение

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно прекратил продажи боеприпасов своим союзникам, чтобы пополнить собственные военные запасы.

О паузе в продажах боеприпасов Трамп рассказал в интервью Newsmax в рамках программы Finnerty, которую записали в Белом доме.

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Президент объяснил логику решения администрации и пообещал, что ограничение не будет постоянным.

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«Как только у нас будут запасы, действительно запасы, мы начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас», — сказал Трамп.

В то же время, глава Белого дома заверил, что процесс восстановления американских арсеналов продвигается быстро и уже дает ощутимый результат.

«Мы получаем рекордное количество ракет для Patriot. Мы получаем рекордное количество ракет „Томагавк“. Мы очень быстро производим», — добавил Трамп.

Конкретные сроки, когда союзники снова смогут покупать американские боеприпасы, президент не назвал. Речь идет о программе PURL, в рамках которой страны Европейского Союза закупали оружие США, чтобы впоследствии передать ее Украине.

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Оружие для Украины — что известно

Отметим, в 2026 году Украина получала от партнеров втрое меньше ракет для ПВО по сравнению с прошлыми годами. Снабжения с мая стали нерегулярными. Несмотря на сложную ситуацию, европейские страны ищут альтернативные пути решения проблемы и планируют профинансировать закупку дополнительных ракет для Украины через программу PURL до начала зимы.

Телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Украине полностью иссяк запас ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot, который применяют для перехвата российских баллистических ракет.

CNN отмечает, что ракеты для систем ПВО Patriot в Украине закончились в сложный период — на фоне обострения публичного конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Эти ракеты очень дорогие, а их запасы в мире ограничены.

Владимир Зеленский с начала 2026 года неоднократно отмечал нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot и призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.

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Последние заявления трампа об Украине — что сказал

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским ухудшились с середины сентября после встречи на Генассамблее ООН, пишут западные СМИ.

На днях США на время ослабили санкции на российский дизель. Это вызвало резкую критику со стороны Зеленского, назвавшего это «подарком Путину». В ответ Трамп заявил, что Украине «время избрать нового президента».

В свою очередь Зеленский в интервью ABC News заявил: Украина готова организовать выборы, если Россия обеспечит полное прекращение огня на 60 дней.

Затем Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны.

«Зеленский — не тот человек, с которым нам следует иметь дело. Они не собираются договариваться с Зеленским. Он не желает договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но действительно не хочет. Я не являюсь большим поклонником Зеленского. Они разрушили Украину», — сказал президент США.

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