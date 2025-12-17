США приостановили санкции против некоторых банков РФ: подробности

Белый дом / © Reuters

Реклама

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановила действие ограничений по ряду крупных российских банков.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

Отмечается, что ослабление касается исключительно финансовых учреждений, которые привлечены к реализации проектов в сфере гражданской ядерной энергетики. Согласно обнародованному заявлению, ведомство выдало специальную генеральную лицензию. Она разрешает проводить финансовые операции с подсанкционными банками РФ до 18 июня 2026 года.

Реклама

Разрешение распространяется только на транзакции по проектам, начатым до 21 ноября 2024 года. Кроме того, лицензия действует не только на сами банки, но и на компании, у которых эти учреждения обладают долей от 50%.

Список банков, к которым относится ослабление

Минфин США разрешил операции, связанные с ядерной энергетикой, для таких учреждений:

Газпромбанк;

Сбербанк;

ВТБ и Альфа-Банк;

Совкомбанк и Росбанк;

Банки «Открытие», «Зенит» и «Санкт-Петербург»;

Национальный клиринговый центр;

Центробанк РФ.

Действие лицензии американского ведомства также включает структуры, в которых упомянутые банки имеют мажоритарную долю собственности (от 50% и выше). Однако это разрешение является узкоспециализированным: оно распространяется исключительно на транзакции, необходимые для функционирования объектов гражданской атомной энергетики. Любые другие операции с этими учреждениями и компаниями остаются под действием действующих санкций.

Напомним, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора, если Москва откажется от мирного соглашения с Украиной. Но в Белом доме официально заявили об отсутствии окончательного решения.

Реклама

Ранее сообщалось, Россия продает нефть по самым низким ценам от февраля 2022 года, одновременно наращивая экспорт и сталкиваясь с ростом объемов застрявшего на танкерах в море сырья.