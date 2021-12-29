США призвали американскую авианосную группировку задержаться в Средиземном море: что произошло

Изменение графика призвано заверить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности.
Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задерживается в Средиземном море.
Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на издание USNI News, освещающее деятельность военно-морских сил (ВМС) США.
Представитель Минобороны США подтвердил, что группировка пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.
Изменение графика призвано заверить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности.
Представитель Европейского командования Билл Спейс подтвердил, что авианосная группировка продолжает действовать в зоне командования Шестого флота США, в которую входят Средиземное и Черное моря. Он не стал комментировать будущие операции группировки, сославшись на то, что они носят динамичный характер и обусловлены политикой оперативной безопасности.
Как сообщалось, РФ продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.
Читайте также:
- Путин назвал РФ "посредниками на Донбассе" несмотря на то, что россияне едут "в военные командировки в "Л/ДНР"
- "Имеем право перемещать войска на своей территории": у Путина заявили о "недружественных действиях" НАТО и США
- Путин не дал гарантий, что Россия не нападет на Украину