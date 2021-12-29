США призвали американскую авианосную группировку задержаться в Средиземном море: что произошло

Изменение графика призвано заверить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности.

Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задерживается в Средиземном море.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на издание USNI News, освещающее деятельность военно-морских сил (ВМС) США.

Представитель Минобороны США подтвердил, что группировка пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.

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Изменение графика призвано заверить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности.

Представитель Европейского командования Билл Спейс подтвердил, что авианосная группировка продолжает действовать в зоне командования Шестого флота США, в которую входят Средиземное и Черное моря. Он не стал комментировать будущие операции группировки, сославшись на то, что они носят динамичный характер и обусловлены политикой оперативной безопасности.

Как сообщалось, РФ продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

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