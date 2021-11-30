США призвали Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации ситуации на границах

США призвали Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации ситуации на границах

"Мы не хотим видеть действий, которые были бы без причин агрессивными или дестабилизационными в без того напряженной ситуации", — заявили в Пентагоне

США призвали Россию и Беларусь, заявивших о планах проведения новых совместных учений, не усиливать напряжение и избегать дестабилизации.

Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, — пишет Укринформ.

"Мы не хотим видеть действий, которые были бы без причин агрессивными или дестабилизационными в без того напряженной ситуации",- прокомментировал представитель Пентагона заявление Минска о новых военных маневрах из РФ.

С 1 декабря войска Беларуси начнут активно заниматься боевой подготовкой.

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Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ничего не знает ни о планах России напасть на Украину, ни о наращивании войск на украинской границе.

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