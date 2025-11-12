Марк Рубио / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки продолжают настаивать на дипломатическом пути разрешения конфликта в Украине, призывая Россию к прямым переговорам.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в сети Х (Marco Rubio).

Госсекретарь США Рубио сообщил, что провел встречу с заместителем Министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и коллегами из стран Большой семерки (G7).

«Встретился с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и моими коллегами из G7, чтобы обсудить пути укрепления обороны Украины и прекращения этого кровавого конфликта», — написал Марко Рубио.

Ключевой акцент он сделал на позиции США по завершению войны:

«Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с нашими партнерами, чтобы привлечь Россию к дипломатическим действиям и непосредственному взаимодействию с Украиной ради крепкого и длительного мира», — подчеркнул Рубио.

Напомним, представитель президента России Дмитрий Песков заявил о якобы открытости Москвы к переговорам с Украиной и в очередной раз посыпал обвинениями в адрес Киева.

Напомним, накануне временный поверенный по делам РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Москва якобы готова к «продолжению прямых переговоров с украинской стороной» на стамбульской площадке. По его словам, для диалога нужна «политическая воля со стороны Киева». Иванов добавил, что ранее РФ передала Украине «ряд предложений», в частности, по созданию трех рабочих групп онлайн, но положительной реакции не получила.