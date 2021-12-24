США призвали Россию прекратить "агрессивную риторику" в отношении Украины: заявление

Вашингтон требует от Москвы выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, а также отвести войска от границ Украины.
США призывают Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, а также отвести войска, сосредоточенные вдоль границ Украины.
Соответствующее заявление в четверг, 23 декабря, обнародовали на сайте американского Государственного департамента.
"Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, отведя силы и оружие от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно накопило вдоль границ Украины", — говорится в сообщении.
Американская сторона также требует от РФ "положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике" в отношении Украины. В то же время, США выразили готовность содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку процессов в рамках ОБСЕ и Нормандского процесса.
Кроме того, в Госдепе одобрили заявление ОБСЕ от 22 декабря о "твердой решимости" украинских правительственных сил и возглавляемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня.
В Вашингтоне надеются, что достигнутые мирные договоренности "создадут дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности, и обеспечат положительную атмосферу для дальнейшего обсуждения".
"Как ясно дали понять Соединенные Штаты, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в условиях деэскалации, такой как объявление о прекращении огня", — указывается в заявлении.
Напомним, что по состоянию на 23 декабря вдоль наших границ находятся 52 батальонно-тактические группы РФ.
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