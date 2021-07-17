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США призвали Россию признать ответственность за сбивание МН17 над Донбассом

США призвали Россию признать ответственность за сбивание МН17 над Донбассом

Getty Images

Американское посольство также призвало Россию к сотрудничеству со следствием.

Посольство США призывает Россию признать ответственность в сбивании малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом.

Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Twitter.

Рейсы Малазийских авиалиний MH17 над Донбассом сбили контролируемые Россией силы, так что Москве должны признать свою роль в этой трагедии, считают в посольстве.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбивании самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", — говорится в заявлении посольства.

Напомним, президент Владимир Зеленский в седьмую годовщину авиакатастрофы малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом выразил соболезнования всем, кто оплакивает жертв трагедии, которая произошла 17 июля 2014 года.

  • Малайзийский Boeing, который в июле 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту.
  • Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которую используют в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которая контролировалась тогда боевиками. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены при вскрытии тел членов экипажа и в одном из оконных проемов кабины самолета.