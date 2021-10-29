США призвали союзников снять ограничения на поставку летального оружия Украине

Украина должна иметь возможность покупать средства, необходимые ей для собственной защиты.

США, оказывающие Украине помощь для защиты от российской агрессии, призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.

Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер, – пишет Укринформ.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений", — сказала Купер.

Соединенные Штаты передали Украине, а также Грузии новейшие противотанковые системы Джавелин, что стало ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь.

"Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", — отметила Купер. Для этого, по ее словам, должны быть сняты все преграды.

Она подчеркнула, что Украина в дальнейшем находится в фокусе внимания США, и "мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты".

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других областях в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.

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